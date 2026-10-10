{"_id":"6aca31ef2430b2cf7d0c6494","slug":"video-work-begins-on-new-100-mld-unit-at-basai-water-treatment-plant-2026-10-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम: बसई जल शोधन संयंत्र में 100 एमएलडी की नई यूनिट पर कार्य शुरू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम की बढ़ती आबादी और भविष्य की पेयजल जरूरतों को पूरा करने के लिए गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) बसई जल शोधन संयंत्र का विस्तार कर रहा है। करीब 149 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना के तहत 100 एमएलडी क्षमता की नई फिल्ट्रेशन यूनिट और 300-300 मिलियन लीटर क्षमता के दो स्टोरेज टैंक बनाए जाएंगे। जीएमडीए की ओर से नए संयंत्र निर्माण पर कार्य शुरू करा दिया गया है। परियोजना पूरी होने के बाद बसई प्लांट की जल शोधन क्षमता 270 से बढ़कर 370 एमएलडी हो जाएगी। बसई प्लांट में 90-90 एमएलडी क्षमता की तीन फिल्ट्रेशन यूनिट संचालित हैं। इनकी कुल जल शोधन क्षमता 270 एमएलडी है।

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