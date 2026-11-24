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गुरुग्राम। सरकारी प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए योग प्रशिक्षण को लेकर शिक्षा निदेशालय ने नए आदेश जारी किए हैं। इसके तहत जिन शिक्षकों की मतदाता सूची से जुड़े कामों में ड्यूटी लगी है, उन्हें योग प्रशिक्षण में राहत दी गई है।शिक्षा निदेशालय के आदेश के अनुसार, 23 से 30 नवंबर तक होने वाला योग प्रशिक्षण उन जिलों में पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगा, जहां प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि संबंधित शिक्षकों की मतदाता सूची के काम में ड्यूटी न लगी हो और वे प्रशिक्षण में शामिल हो सकें।वहीं, जिन जिलों में अभी तक योग प्रशिक्षण शुरू नहीं हुआ है और शिक्षकों की मतदाता सूची से जुड़े काम में ड्यूटी लगी हुई है, वहां प्रशिक्षण अगले आदेश तक रोक दिया जाएगा। शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों के लिए भी नए निर्देश जारी किए गए हैं। जिन जिलों में 20 प्रतिशत से ज्यादा शिक्षकों की मतदाता सूची से जुड़े काम में ड्यूटी लगी है, केवल उन्हीं जिलों में योग प्रशिक्षण रोका जाएगा। जिन जिलों में 20 प्रतिशत या इससे कम शिक्षकों की ड्यूटी लगी है, वहां प्रशिक्षण पहले की तरह चलता रहेगा।