गुरुग्राम। कासन गांव की पहाड़ियों में मिले महिला के क्षत-विक्षत शव मामले में पुलिस की टीमें मृतका की पहचान करने में जुटी हैं। पुलिस टीमें आस-पास के इलाके में लगी सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर रही है। साथ ही आस-पास के जिलों से गुमशुदा महिलाओं का डेटा भी चेक किया जा रहा है।कासन गांव की पहाड़ियों में झाड़ियों के पास महिला का क्षत-विक्षत हालत में शव मिला था मृतका ने सूट-सलवार पहना था और उसके गले में दुपट्टा लिपटा था। आशंका है कि दुपट्टे से गला दबाकर हत्या की गई है। मृतका के दाएं पैर का कुछ हिस्सा भी जंगली जानवरों ने खा लिया था। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि महिला की पहचान करने के प्रयास में टीमें लगी हुई हैं। सीसीटीवी फुटेज चेक करने के साथ ही आस-पास के जिलों की पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है।