{"_id":"6ab94210d2151e12360e4600","slug":"video-social-boycott-of-sohan-singh-accused-of-molestation-in-farrukhnagar-demand-for-his-arrest-2026-09-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"फर्रुखनगर में छेड़छाड़ के आरोपी सोहन सिंह का सामाजिक बहिष्कार, गिरफ्तारी की मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फर्रुखनगर में रविवार को फर्रुखनगर के सामुदायिक केंद्र में एक सर्वसम्मत समाज की पंचायत हुई। इसमें छेड़छाड़ के आरोपी सोहन सिंह बाजवा के खिलाफ कड़े फैसले लिए गए। पंचायत ने आरोपी का सामाजिक बहिष्कार करने और उसकी पुनः गिरफ्तारी की मांग की है। पंचायत में तीन मुख्य बिंदुओं पर सहमति बनी। पहला, आरोपी सोहन सिंह का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। दूसरा, आरोपी द्वारा किए गए अवैध कब्जों को हटवाया जाएगा। तीसरा, पुलिस प्रशासन से आरोपी की पुनः गिरफ्तारी की मांग की गई। इन निर्णयों को लागू करने के लिए 11 लोगों की एक समिति बनाई गई। पंचायत में मौजूद सैकड़ों लोगों ने हाथ उठाकर इन फैसलों पर अपनी सहमति दी। पंचायत के बाद सभी लोग थाने पहुंचे। उन्होंने थानेदार से मुलाकात की और अपनी बातें रखीं। थानेदार ने सुबह तक आरोपी को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया।

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