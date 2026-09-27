{"_id":"6ab9429159ec7f98510de719","slug":"video-shiv-sena-celebrated-shaheed-bhagat-singh-birth-anniversary-in-gurugram-2026-09-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम में शिवसेना ने मनाई शहीद भगत सिंह की जयंती","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम में शहीद-ए-आजम सरदार भगत सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में शिवसेना गुरुग्राम की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें सैकड़ों शिवसैनिकों ने भगत सिंह को श्रद्धासुमन अर्पित कर उनके बलिदान को याद किया। इस दौरान सुमित मलिक को राज्य प्रमुख और ललित क्रांतिकारी को जिला अध्यक्ष गुरुग्राम की जिम्मेदारी सौंपी गई। कार्यक्रम में शिवसेना हरियाणा के राज्य प्रमुख नीरज सेठी ने चिकित्सा शिविर का शुभारंभ किया। सुमित मलिक को राज्य प्रमुख और ललित क्रांतिकारी को जिला अध्यक्ष गुरुग्राम की जिम्मेदारी सौंपी गई। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने संगठन की जिम्मेदारियों का निष्ठा से निर्वहन करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर राज्य संगठन मंत्री संजय ठकराल, सुरेंद्र जांगू सहित शिवसेना के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता और शिवसैनिक मौजूद रहे।

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