{"_id":"6a904c227ca32e32300e17ef","slug":"video-sanitation-workers-strike-in-gurugram-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, गंदगी से आम लोग बेहाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम में 22 दिन से नगर निगम के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में गंदगी अपनी फुल ड्यूटी निभा रही है। प्रदेश सरकार और नगर निगम कर्मचारी संघ के बस्ते में डाले जाने का खामियाजा अब आम जनता को भुगतना पड़ है। गुरुग्राम मुख्य सड़कों से लेकर रिहायशी इलाकों तक कचरे का अंबार लगा हुआ है। हड़ताल के चलते डोर-टू-डोर वेस्ट कलेक्शन पूरी तरह ठप है। बारिश के मौसम में जमा इस कचरे से अब शहर में महामारी फैलने का गंभीर खतरा पैदा हो गया है, लेकिन प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है।

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