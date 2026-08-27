फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Sanitation workers strike in Gurugram

गुरुग्राम में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, गंदगी से आम लोग बेहाल

Thu, 27 Aug 2026 08:09 PM IST
Rahul Kumar Tiwari
Rahul Kumar Tiwari Rahul Kumar Tiwari
Updated Thu, 27 Aug 2026 08:09 PM IST
Sanitation workers strike in Gurugram
गुरुग्राम में 22 दिन से नगर निगम के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में गंदगी अपनी फुल ड्यूटी निभा रही है। प्रदेश सरकार और नगर निगम कर्मचारी संघ के बस्ते में डाले जाने का खामियाजा अब आम जनता को भुगतना पड़ है। गुरुग्राम मुख्य सड़कों से लेकर रिहायशी इलाकों तक कचरे का अंबार लगा हुआ है। हड़ताल के चलते डोर-टू-डोर वेस्ट कलेक्शन पूरी तरह ठप है। बारिश के मौसम में जमा इस कचरे से अब शहर में महामारी फैलने का गंभीर खतरा पैदा हो गया है, लेकिन प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

हांसी में पीडब्ल्यूडी बी एंड आर कर्मचारियों का सांकेतिक धरना, कार्यप्रणाली पर जताया रोष

PWD B&R employees stage symbolic protest in Hansi; express resentment over work procedures
Hisar
27 Aug 2026

औरैया: बाजारों में बहन-बेटियों की बढ़ी भीड़, सीओ ने एंटी रोमियो टीम के साथ चलाया अभियान

Surge in the number of women and girls in markets Circle Officer conducts drive with Anti-Romeo squad
Auraiya
27 Aug 2026

औरैया: मुफ्त टिकट मिला तो चेहरे खिल उठे, रक्षाबंधन पर रोडवेज बसों में उमड़ी भीड़

Auraiya Faces lit up upon receiving free tickets
Auraiya
27 Aug 2026

महोबा में मूसलाधार बारिश का कहर, सात घंटे की बरसात से सड़कें और पुलिया बही, बस्तियों में घुसा पानी

Rain Wreaks Havoc in Mahoba Roads and Culverts Washed Away Water Enters Residential Areas
Mahoba
27 Aug 2026

VIDEO: नेपाल में बाढ़ पर बोले विदेश राज्यमंत्री - भारत हरसंभव मदद करेगा

VIDEO: नेपाल में बाढ़ पर बोले विदेश राज्यमंत्री - भारत हरसंभव मदद करेगा
Gonda
27 Aug 2026
विज्ञापन

ऊना में मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट, डीसी-एसपी ने इंदिरा मैदान और रैली रूट का लिया जायजा

una cm sukhu visit indira maidan anti drug rally administration alert
Una
27 Aug 2026

फतेहाबाद के टोहाना में बार एसोसिएशन चुनाव: नामांकन प्रक्रिया शुरू, 11 सितंबर को होगा मतदान

Bar Association elections in Tohana, Fatehabad: Nomination process begins; voting to be held on September 11.
Fatehabad
27 Aug 2026
विज्ञापन

VIDEO: सरयू में डूबी नवविवाहिता की तलाश में उतरी एसडीआरएफ, नहीं मिला सुराग

VIDEO: सरयू में डूबी नवविवाहिता की तलाश में उतरी एसडीआरएफ, नहीं मिला सुराग
Ambedkar Nagar
27 Aug 2026

VIDEO: कच्ची दीवार ढहने से बुजुर्ग की दबकर मौत, परिवार में मचा कोहराम

VIDEO: कच्ची दीवार ढहने से बुजुर्ग की दबकर मौत, परिवार में मचा कोहराम
Sitapur
27 Aug 2026

रोपवे संचालन का काउंटडाउन शुरू, रथयात्रा से गिरजाघर के बीच गंडोला की टेस्टिंग

Gondola testing for ropeway operations between Ratha Yatra and Girja Ghar
Varanasi
27 Aug 2026

वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटर कॉलेज में वंदेमातरम गायन में छात्राओं ने लिया भाग

Students participated in singing of Vande Mataram at Vallabh Vidyapeeth Balika Inter College
Varanasi
27 Aug 2026

शिमला: टैक्सी ऑपरेटरों की दो टूक, मांगें पूरी होने तक जारी रहेगा अनशन

himachal taxi operators protest permit 25 years hunger strike shimla
Shimla
27 Aug 2026

गुना: जिला अस्पताल में पीने के पानी में मिला सांप का बच्चा, दहशत में आए मरीज और परिजन, वीडियो वायरल

Guna: Snake Found in Drinking Water at District Hospital, Patients and Attendants Panic; Video Surfaces
Guna
27 Aug 2026

ओबरा डैम का बढ़ा जलस्तर, खोला गया एक गेट

Obra Dam One gate opened due to rising water levels after heavy rain alert issued for riverside areas
Sonebhadra
27 Aug 2026

Video: फैजाबाद रोड पर भीषण जाम, रक्षाबंधन पर घर जा रहीं बहनें घंटों फंसीं

Video: फैजाबाद रोड पर भीषण जाम, रक्षाबंधन पर घर जा रहीं बहनें घंटों फंसीं
Lucknow
27 Aug 2026

कानपुर में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में जलभराव, हैलट के बाहर मरीज और एंबुलेंस परेशान

Heavy Rain Brings Relief From Humidity, Waterlogging Troubles Patients and Ambulances at Hallet
Kanpur
27 Aug 2026

कानपुर: ख्योरा कटरी में बाढ़ का पानी सड़क पर भरा, डेढ़ से दो फीट तक जलभराव

Floodwater Worsens Trouble in Khyora Katri, Roads Submerged
Kanpur
27 Aug 2026

रामपुर बुशहर: किन्नौर में अंडर-14 छात्राओं की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता शुरू, 400 खिलाड़ी ले रहीं हिस्सा

kinnaur under 14 girls district level sports competition jangi school
Rampur Bushahar
27 Aug 2026

गढ़वाल विवि में छात्रसंघ चुनाव की सरगर्मियां तेज

Student union election activities intensify in Garhwal University Srinagar Garhwal
Dehradun
27 Aug 2026

झांसी में आफत की बारिश: शहर में कई जगहों पर हुआ जलभराव, घरों तक पहुंचा पानी

Heavy rainfall in Jhansi led to waterlogging in several parts of city
Jhansi
27 Aug 2026

पंजाब में मानसून की बेरुखी से किसानों की चिंता बढ़ी, 32% कम बारिश; धान की पैदावार घटने का खतरा

पंजाब में मानसून की बेरुखी से किसानों की चिंता बढ़ी, 32% कम बारिश; धान की पैदावार घटने का खतरा
Chandigarh-Punjab
27 Aug 2026

टैगोर थिएटर में 29 अगस्त को होगी ‘श्रीरामलीला गाथा मर्यादा’, 9 किलो का धनुष उठाएंगे राम

टैगोर थिएटर में 29 अगस्त को होगी ‘श्रीरामलीला गाथा मर्यादा’, 9 किलो का धनुष उठाएंगे राम
Chandigarh-Punjab
27 Aug 2026

कानपुर नगर निगम घोटाला: एसआईटी जांच में मुख्य अभियंता ने मानी फाइलों में कमियां, एक दर्जन से अधिक फाइलें जब्त

Kanpur Municipal Corporation Scam Chief Engineer Admits to File Irregularities During SIT Probe
Kanpur
27 Aug 2026

कानपुर में राखी महोत्सव का दूसरा दिन, फिल्म अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्रि ने की शिरकत

Second Day of Rakhi Festival in Kanpur Film Actress Meenakshi Seshadri Attends
Kanpur
27 Aug 2026

पौड़ी गढ़वाल: मुर्गी बाड़े में कैद हुआ गुलदार, ग्रामीणों में दहशत

Pauri Garhwal: Leopard trapped in poultry coop; panic among villagers.
Pauri
27 Aug 2026

अंकिता हत्याकांड में न्याय की मांग, मुख्यमंत्री आवास कूच कर रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने रोका

Demand for justice in Ankita murder case: Police stopped Congress members marching towards CM residence
Dehradun
27 Aug 2026

VIDEO: जूते हाथ में, कीचड़ में कदम... स्कूल पहुंचने को रोज अव्यवस्थाओं से जंग लड़ रहे बच्चे

Shoes in hand, stepping through mud... children battle daily chaos to reach school.
Firozabad
27 Aug 2026

VIDEO: यूपी-पीजी में 40 हजार सीटें खाली, मनपसंद कोर्स में प्रवेश का मौका, 31 अगस्त तक करा लें पंजीकरण

40 Thousand Seats Vacant In Agra University
Agra
27 Aug 2026

VIDEO: स्वाइन फ्लू के लक्षण...गले में खराश और सिरदर्द को न करें नजरअंदाज, तुरंत चिकित्सक को दिखाएं; एसएन में शुरू हुई स्क्रीनिंग

Sore Throat And Headache Swine Flu Screening
Agra
27 Aug 2026

बदायूं में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से किसान की मौत, पेड़ पर लटका शव

Farmer dies after coming into contact with high-tension line in Badaun
Budaun
27 Aug 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed