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गुरुग्राम में दसवीं जिला रोल बॉल चैंपियनशिप में आरकेएसए और केएसए बने विजेता
गुरुग्राम में डीपीएसजी स्कूल, पालम विहार में रविवार को रोल बॉल एसोसिएशन गुरुग्राम की ओर से 10वीं गुरुग्राम जिला रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। बालक एवं बालिका वर्ग की इस प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों और अकादमियों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने रोल बॉल में गति, कौशल, अनुशासन और टीम भावना का प्रदर्शन करते हुए मुकाबलों में दमखम दिखाया।
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