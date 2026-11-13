हरियाणा का सबसे सुंदर छठ घाट होगा गुरुग्राम में

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दीवार की घेराबंदी कर शीतला माता मंदिर पार्किंग में छठ पूजा करने वाले श्रद्धालुओं को अगली पूजा में यह अस्थाई व्यवस्था करने की जरूरत नहीं रहेगी। श्रद्धालु लाल पत्थर से बने सुंदर ब्रह्म सरोवर में अर्घ्य दे सकेंगे। माता शीतला मंदिर के नए भवन के निर्माण कार्य शुरू होने के कारण माता के मंदिर में स्थित ब्रह्म सरोवर भी बंद हो गया था। नतीजतन यहां छठ पूजा के आयोजन करने वाले पूर्वांचल संगठनों को पार्किंग में ईट घेर कर छठ घाट बनााना पड़ रहा है।

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