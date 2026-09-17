स्टेट स्विमिंग प्रतियोगिता में गुरुग्राम की तैराकों का दबदबा

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अंबाला कैंट स्थित वार हीरोज स्टेडियम में बुधवार से शुरू हुई तीन दिवसीय 59वीं हरियाणा स्टेट स्कूल गेम्स स्विमिंग प्रतियोगिता में गुरुग्राम की तैराकों ने शानदार प्रदर्शन किया।प्रतियोगिता के पहले दिन अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 आयुवर्ग की बालिका तैराकों के बीच विभिन्न स्पर्धाओं में मुकाबले हुए। गुरुग्राम की खिलाड़ियों ने कई स्पर्धाओं में प्रथम स्थान हासिल कर जिले का दबदबा कायम किया। प्रतियोगिता में प्रदेशभर से कुल 363 खिलाड़ी हिस्सा ले रही हैं।

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