छठमय हुआ गुरुग्राम का सदर बाजार, जमकर हो रही खरीदारी

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नहाय-खाय के साथ सूर्योपासना के महापर्व छठ का चार दिवसीय अनुष्ठान शुरू हो गया है। शुक्रवार को व्रती परिवारों ने छठ पूजा की सामग्री की खरीदारी की। गुरुग्राम का सदर बाजार छठमय हो गया है। सदर बाजार के अलावा खांडसा मंडी, रेलवे स्टेशन मंडी, कन्हई, सिकंदरपुर समेत सेक्टर के बाजारों में दुकानदार छठ पूजा का पूरा पैकेज लेकर आए हैं।

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