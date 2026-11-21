{"_id":"6b01b148c788eb7aee00a4c2","slug":"video-gurugram-gmda-is-improving-footpaths-and-signage-on-major-roads-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम: प्रमुख सड़कों के फुटपाथ और साइनेज बेहतर कर रहा जीएमडीए","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) शहर की प्रमुख सड़कों को बेहतर बनाने में जुटा है। इसके तहत सड़कों के फुटपाथ की मरम्मत और यातायात साइनेज को दुरुस्त किया जा रहा है। प्राधिकरण का उद्देश्य शहर में आवागमन को सुगम और सुरक्षित बनाना है। जीएमडीए की ओर से मेदांता मेडिसिटी रोड, सेक्टर-29, सेक्टर-31 और एमजी रोड सहित अन्य प्रमुख सड़कों पर सुधार कार्य किए जा रहे हैं। फुटपाथ की मरम्मत से पैदल यात्रियों को राहत मिलेगी, वहीं यातायात साइनेज बेहतर होने से वाहन चालकों को रास्तों की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। इससे प्रमुख मार्गों पर यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

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