{"_id":"6b01b148c788eb7aee00a4c2","slug":"video-gurugram-gmda-is-improving-footpaths-and-signage-on-major-roads-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम: प्रमुख सड़कों के फुटपाथ और साइनेज बेहतर कर रहा जीएमडीए","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
गुरुग्राम: प्रमुख सड़कों के फुटपाथ और साइनेज बेहतर कर रहा जीएमडीए
गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) शहर की प्रमुख सड़कों को बेहतर बनाने में जुटा है। इसके तहत सड़कों के फुटपाथ की मरम्मत और यातायात साइनेज को दुरुस्त किया जा रहा है। प्राधिकरण का उद्देश्य शहर में आवागमन को सुगम और सुरक्षित बनाना है। जीएमडीए की ओर से मेदांता मेडिसिटी रोड, सेक्टर-29, सेक्टर-31 और एमजी रोड सहित अन्य प्रमुख सड़कों पर सुधार कार्य किए जा रहे हैं। फुटपाथ की मरम्मत से पैदल यात्रियों को राहत मिलेगी, वहीं यातायात साइनेज बेहतर होने से वाहन चालकों को रास्तों की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। इससे प्रमुख मार्गों पर यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।