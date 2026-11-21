{"_id":"6b01b15959ea6ad28807efcc","slug":"video-gurugram-lok-adalat-3200-cheque-bounce-cases-settled-involving-rs-24-crore-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम लोक अदालत: 3200 चेक बाउंस केस, 24 करोड़ रुपये का निपटारा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुरुग्राम ने शनिवार पर क्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत लंबित चेक अनादरण मामलों के लिए एक विशेष राज्य लोक अदालत का आयोजन किया। यह आयोजन हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार किया गया। इसका उद्देश्य पक्षकारों को शीघ्र, सुलभ और किफायती न्याय प्रदान करना था। यह लोक अदालत नरेंद्र सूरा के मार्गदर्शन में आयोजित हुई। नरेंद्र सूरा जिला एवं सत्र न्यायाधीश-एवं-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुरुग्राम हैं। विशेष राज्य लोक अदालत में कुल 3819 चेक अनादरण मामले विचारार्थ रखे गए। इनमें से 3200 मामलों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया। यह निस्तारण पक्षकारों की आपसी सहमति से समझौते के माध्यम से हुआ। निस्तारित मामलों में कुल 24 करोड़ 97 लाख छिहत्तर हज़ार तीन सौ नवासी रुपये की राशि का समझौता हुआ। इस विशेष लोक अदालत ने चेक अनादरण से संबंधित मामलों के सौहार्दपूर्ण और त्वरित निपटारे के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान किया। यह आयोजन न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ कम करने में सहायक है।

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