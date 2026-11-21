{"_id":"6b01b15959ea6ad28807efcc","slug":"video-gurugram-lok-adalat-3200-cheque-bounce-cases-settled-involving-rs-24-crore-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम लोक अदालत: 3200 चेक बाउंस केस, 24 करोड़ रुपये का निपटारा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
गुरुग्राम लोक अदालत: 3200 चेक बाउंस केस, 24 करोड़ रुपये का निपटारा
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुरुग्राम ने शनिवार पर क्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत लंबित चेक अनादरण मामलों के लिए एक विशेष राज्य लोक अदालत का आयोजन किया। यह आयोजन हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार किया गया। इसका उद्देश्य पक्षकारों को शीघ्र, सुलभ और किफायती न्याय प्रदान करना था। यह लोक अदालत नरेंद्र सूरा के मार्गदर्शन में आयोजित हुई। नरेंद्र सूरा जिला एवं सत्र न्यायाधीश-एवं-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुरुग्राम हैं। विशेष राज्य लोक अदालत में कुल 3819 चेक अनादरण मामले विचारार्थ रखे गए। इनमें से 3200 मामलों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया। यह निस्तारण पक्षकारों की आपसी सहमति से समझौते के माध्यम से हुआ। निस्तारित मामलों में कुल 24 करोड़ 97 लाख छिहत्तर हज़ार तीन सौ नवासी रुपये की राशि का समझौता हुआ। इस विशेष लोक अदालत ने चेक अनादरण से संबंधित मामलों के सौहार्दपूर्ण और त्वरित निपटारे के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान किया। यह आयोजन न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ कम करने में सहायक है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।