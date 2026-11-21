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संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। जिला स्वास्थ्य विभाग बच्चों और किशोरियों को पेट के कीड़े मारने की दवा शतप्रतिशत खिलाने की तैयारी कर रहा है। 12 और 19 नवंबर तक चले अभियान 1 से 19 साल तक के 98.36 फीसदी बच्चों और 91.70 फीसदी महिलाओं को ही दवा खिलाई गई। अब विभाग की ओर से छूटे बच्चों और किशोरियों को दवा देने की तैयारी है।सीएमओ डॉ. वीरेंद्र बसवाना ने बताया कि अभी तक दवा खिलाने का काम सही रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों वर्गाें में 90 फीसदी से अधिक को दवा दी जा चुकी है। सीएमओ ने बताया कि इसके लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया गया है।बात दें कि स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, जिले में 1 से 19 साल तक के 6,38,547 बच्चों को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया था। इनमें से 6,28,547 बच्चों को दवा खिलाई गई है। अभी 10 हजार बच्चे दवा खाने से रह गए हैं। वहीं, प्रजनन आयु की महिलाएं को दवा खिलाने के लिए 99,184 का लक्ष्य रखा गया था। इनमें से 91,700 किशोरियों को ही दवा खिलाई जा सकी है। अभी 7,484 किशोरियां दवा खाने से रह गई हैं। स्वास्थ्य विभाग अब इन सभी की पहचान कर उन्हें दवा खिलाने की तैयारी कर रहा है।