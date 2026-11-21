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नंबर गेम - 07 मकानों पर मंडरा रहा खतराअमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। सेक्टर-52 स्थित इंदिरा कॉलोनी में चार मंजिला इमारत के एक इंच तक झुकने से आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इमारत में बड़ी-बड़ी दरारें आने के साथ ही उसके झुकने से आसपास बने सात अन्य मकानों पर भी खतरा मंडराने लगा है। लोगों को आशंका है कि यदि इमारत की स्थिति और बिगड़ी तो आसपास के मकान भी इसकी चपेट में आ सकते हैं।मामले की जानकारी मिलने पर नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। टीम ने इमारत और आसपास के मकानों की स्थिति का निरीक्षण किया। इमारत में आई दरारों और उसके झुकाव को लेकर स्थानीय लोगों में चिंता बनी हुई है। लोगों का कहना है कि चार मंजिला इमारत के झुकने से आसपास रहने वाले परिवारों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं।स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेते हुए इमारत की तकनीकी जांच कराने और आसपास के मकानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। लोगों को इंतजार है कि नगर निगम की जांच के बाद इमारत की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी और खतरे को देखते हुए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।वायरल वीडियो के आधार पर नगर निगम की टीम की ओर से मौके का निरीक्षण किया गया है। आसपास के खाली प्लॉट के लोगों को नोटिस दिया जाएगा। - रवीन्द्र यादव अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम गुरुग्राम