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गुरुग्राम में सेक्टर 10 के मार्केट की हालत बदहाल

Digvijay Singh

Updated Wed, 18 Nov 2026 10:54 PM IST Updated Wed, 18 Nov 2026 10:54 PM IST







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गुरुग्राम में सेक्टर 10 के मार्केट की हालत काफी बदहाल है। दुकानदारों ने बताया कि यहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है। कई बार नगर निगम को शिकायत देने के बाद भी इसका कोई समाधान नहीं हुआ है। ... और पढ़ें

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