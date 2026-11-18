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अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। नई हुंडई क्रेटा कार का ड्राइवर डोर दोबारा पेंट होने का आरोप लगाने वाले ग्राहक को जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग से राहत नहीं मिली। आयोग ने शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर शिकायत खारिज कर दी। आयोग ने माना कि कार के डोर पर दोबारा पेंट होने और सेवा में कमी के आरोप प्रमाणित नहीं हुए।गांव खो निवासी सुनील कुमार ने आयोग में दायक की याचिका में बताया कि फरवरी 2022 उन्होंने मॉडर्न ऑटोकॉर्स प्राइवेट लिमिटेड (मॉडर्न हुंडई) से वर्ष 2021 मॉडल की नई हुंडई क्रेटा 1.5 सीआरडीआई एमटी ईएक्स कार खरीदी थी। निरीक्षण के दौरान कार का ड्राइवर डोर दोबारा पेंट किया हुआ मिला, लेकिन डीलर ने इसे बदलने से मना कर दिया।शिकायतकर्ता ने दावा किया कि कंपनी के सर्विस मैनेजर नरेंद्र सिंह ने भी निरीक्षण के दौरान ड्राइवर डोर के दोबारा पेंट होने की बात स्वीकार की थी। हालांकि, आयोग ने शिकायतकर्ता की ओर से पेश किए गए दस्तावेजों की जांच में इस दावे की पुष्टि नहीं पाई।आयोग ने अपने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता के ही पेश किए गए निरीक्षण दस्तावेज में गोपाल सिंह ने घर जाकर कार का निरीक्षण करने के बाद सभी पार्ट मूल और उनकी पेंटिंग भी मूल बताई थी। रिपोर्ट में केवल दाईं ओर के फेंडर से जुड़े इंसुलेटर रबर पर सफेद पेंट का निशान मिलने का उल्लेख था। साथ ही फेंडर के नट-बोल्ट मूल पाए गए और फेंडर खुला हुआ नहीं मिला।आयोग कहा कि केवल इंसुलेटर रबर पर सफेद पेंट का निशान मिलने से यह साबित नहीं होता कि कार का ड्राइवर डोर दोबारा पेंट किया गया था। शिकायतकर्ता आरोपों के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सका।