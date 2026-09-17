प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर गुरुग्राम में 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर गुरुग्राम में 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम आयोजित किया गया। उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह व प्रधासनिक अधिकारियों के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने अलग-अलग स्थानों पर दीप प्रज्वलित किए। यह आयोजन प्रधानमंत्री के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना के लिए था।

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