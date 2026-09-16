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गाजियाबाद: स्कूटी सवारों ने किया आठ साल के बच्चे को अगवा, सीसीटीवी में वारदात कैद; अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं

अनुज कुमार

Updated Wed, 16 Sep 2026 06:33 PM IST Updated Wed, 16 Sep 2026 06:33 PM IST







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गाजियाबाद के मोदीनगर में गली में खेल रहे आठ वर्षीय बच्चे का स्कूटी सवार आरोपियों ने अपहरण की कोशिश की। पड़ोसी के पीछा करने पर आरोपी बच्चे को छोड़कर भाग गए। पुलिस ने घटना के दो दिन बाद भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। इस घटना से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। ... और पढ़ें

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