फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Scooter-borne individuals abducted 8-year-old child in Modinagar

गाजियाबाद: स्कूटी सवारों ने किया आठ साल के बच्चे को अगवा, सीसीटीवी में वारदात कैद; अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं

Wed, 16 Sep 2026 06:33 PM IST
अनुज कुमार
Anuj Kumar अनुज कुमार
Updated Wed, 16 Sep 2026 06:33 PM IST
Scooter-borne individuals abducted 8-year-old child in Modinagar
गाजियाबाद के मोदीनगर में गली में खेल रहे आठ वर्षीय बच्चे का स्कूटी सवार आरोपियों ने अपहरण की कोशिश की। पड़ोसी के पीछा करने पर आरोपी बच्चे को छोड़कर भाग गए। पुलिस ने घटना के दो दिन बाद भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। इस घटना से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

अमृतसर में भाई का अंतिम संस्कार कर जेल लाैटे हवालाती की मौत, जांच शुरू

Undertrial prisoner dies after returning to jail from brother's cremation in Amritsar; probe initiated.
Amritsar
16 Sep 2026

सिरमौर: नाहन में चार दिवसीय गणेश उत्सव का धूमधाम से समापन, यमुना नदी में किया विसर्जन

nahan four day ganesh utsav concludes with grand immersion in yamuna
Sirmour
16 Sep 2026

सेंट्रल मार्केट में ध्वस्तीकरण: व्यापारियों में रोष, बोले- आश्वासन के बाद भी चला बुलडोजर

Traders Protest Demolition Drive at Meerut’s Central Market
Meerut
16 Sep 2026

मेरठ में आजाद समाज पार्टी का प्रदर्शन, चंद्रशेखर आजाद को बुलेटप्रूफ जैकेट देने और महंगाई पर उठाई मांगें

Azad Samaj Party Workers Protest in Meerut, Submit Memorandum with Demands
Meerut
16 Sep 2026

मेरठ की खटीक बस्ती में निशुल्क चिकित्सा शिविर, करीब 100 मरीजों की जांच और दवाइयां वितरित

Free Medical Camp Held in Meerut’s Khatik Basti, Around 100 Patients Examined
Meerut
16 Sep 2026
विज्ञापन

बदायूं: संदिग्ध हालात में विवाहिता की मौत, फंदे से लटका मिला शव, हत्या का आरोप

woman dies under suspicious circumstances
Budaun
16 Sep 2026

चंबा: जय सिंह बोले- चिकित्सकों को बचाने में जुटे हैं मेडिकल कॉलेज चंबा के एमएस

chamba medical college deaths jai singh demands impartial investigation
Chamba
16 Sep 2026
विज्ञापन

मणिमहेश यात्रा: संचूई में शिव चेलों से आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ रहे श्रद्धालु

manimahesh yatra sanchui shiv chelas blessings chamba bharmour
Chamba
16 Sep 2026

VIDEO: ढाई महीने से वेतन न दिए जाने को लेकर सफाईकर्मियों ने जताया विरोध, बोले- कंपनी नहीं दे रही वेतन

VIDEO: ढाई महीने से वेतन न दिए जाने को लेकर सफाईकर्मियों ने जताया विरोध, बोले- कंपनी नहीं दे रही वेतन
Lucknow
16 Sep 2026

VIDEO: अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने द सेकेंड ऑर्बिट का किया विमोचन, अनुभवों पर विस्तार से चर्चा की

VIDEO: अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने द सेकेंड ऑर्बिट का किया विमोचन, अनुभवों पर विस्तार से चर्चा की
Lucknow
16 Sep 2026

VIDEO: दादी नानी की कहानी जितेश की जुबानी... कार्यक्रम का आयोजन

VIDEO: दादी नानी की कहानी जितेश की जुबानी... कार्यक्रम का आयोजन
Lucknow
16 Sep 2026

कानपुर: वकीलों का न्यायिक कार्य बहिष्कार, पश्चिमांचल के 22 जिलों में भी कामकाज ठप

Kanpur Lawyers boycott judicial work operations also stalled across 22 districts of the Western region
Kanpur
16 Sep 2026

दिल्ली: बस हड़ताल से यात्री बेहाल, घंटों इंतजार को मजबूर; सुनिए मुसाफिरों की परेशानी

People are facing inconvenience due to the Delhi bus strike
Delhi
16 Sep 2026

मेरठ के आसमान में 19-20 सितंबर को दिखेगा सूर्य किरण का रोमांच, नौ हॉक विमानों के साथ होगा एयर शो

Surya Kiran Aerobatic Team to Perform Air Show in Meerut on September 19-20
Meerut
16 Sep 2026

मेरठ के आरजी पीजी कॉलेज में ओजोन दिवस पर पोस्टर प्रतियोगिता, छात्राओं ने दिखाया प्रकृति के प्रति प्रेम

Meerut: Poster Competition Held at RG PG College in Meerut on Ozone Day
Meerut
16 Sep 2026

ऊना में एंटी चिट्टा और पर्यावरण संरक्षण जागरूकता वॉकाथॉन, सीएम सुक्खू ने दिलाई शपथ

una anti chitta environment protection awareness walkathon cm sukhu
Una
16 Sep 2026

नमो मैराथन में बालक वर्ग में मुकेश और बालिका वर्ग में सुमन पटेल ने मारी बाजी

Mukesh and Suman Patel emerged victorious in boys and girls categories respectively at Namo Marathon in chandauli
Sonebhadra
16 Sep 2026

Meerut: सेंट्रल मार्केट में छह भवनों पर चला बुलडोजर, आवास विकास सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगा ये रिपोर्ट

सेंट्रल मार्केट में छह भवनों पर चला बुलडोजर, आवास विकास सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगा ये रिपोर्ट
Uttar Pradesh
16 Sep 2026

शिमला: फाजिल्का और मनीमाजरा से चिट्टा सप्लायर गिरफ्तार, शिमला पुलिस ने पकड़े दो आरोपी

shimla police arrests chitta suppliers fazilka manimajra drug smuggling case
Shimla
16 Sep 2026

मंडी: पीडब्ल्यूडी के मल्टी टॉस्क वर्करों ने उठाई नियमितीकरण की मांग, छह हजार रुपये मासिक वेतन से परिवार चलाना मुश्किल

mandi pwd multi task workers demand regularisation monthly wage
Mandi
16 Sep 2026

VIDEO: कैबिनेट मंत्री राजभर बोले- जहां संजय निषाद हारे वहां राजभर जिता देंगे

VIDEO: कैबिनेट मंत्री राजभर बोले- जहां संजय निषाद हारे वहां राजभर जिता देंगे
Lucknow
16 Sep 2026

VIDEO: पुस्तक व्यापार मंडल की ओर से गणेश उत्सव के आखिरी दिन कन्या भोज का आयोजन

VIDEO: पुस्तक व्यापार मंडल की ओर से गणेश उत्सव के आखिरी दिन कन्या भोज का आयोजन
Lucknow
16 Sep 2026

लुधियाना में नगर निगम संघर्ष कमेटी ने विधायक अशोक पराशर पप्पी के घर का किया घेराव

In Ludhiana, the Municipal Corporation Struggle Committee gheraoed the residence of MLA Ashok Parashar Pappi.
Ludhiana
16 Sep 2026

कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर तट पर 500 ड्रोन शो के जरिए दिखाई जाएगी देश की विकास गाथा

country's saga of development will be showcased through a 500-drone show at the banks of Brahma Sarovar in Kurukshetra
Kurukshetra
16 Sep 2026

शिमला: काला महीना खत्म, कल से गूंजेगी शहनाई; विवाह और मांगलिक कार्यों की तैयारियां तेज

kala mahina khatam shubh muhurat marriage auspicious functions himachal
Shimla
16 Sep 2026

पानीपत में पत्नी को पति ने घर से निकाला, 20 दिन सड़कों पर भटकती रही महिला

Husband kicks wife out of the house in Panipat; woman wanders the streets for 20 days.
Panipat
16 Sep 2026

सीएम धामी के जन्मदिवस पर यमुनोत्री धाम में हुई पूजा-अर्चना

Prayers offered at Yamunotri Dham on CM Dhami's birthday Barkot Uttarkashi News
Uttarkashi
16 Sep 2026

श्रीनगर गढ़वाल: रक्तदान शिविर को लेकर संत निरंकारी मिशन ने निकाली जागरूकता रैली

Srinagar Garhwal Sant Nirankari Mission organizes awareness rally for blood donation camp
Pauri
16 Sep 2026

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सेवा संकल्प अभियान के मद्देनजर ली समीक्षा बैठक

Chief Minister Nayab Singh Saini held a review meeting regarding the 'Seva Sankalp Abhiyan'.
Chandigarh-Haryana
16 Sep 2026

मंडी: बीए में जिस विषय के 20 क्रेडिट्स होंगे, उसी में कर सकेंगे एमए; एसपीयू ने लागू की नई व्यवस्था

spu ma admission new rule 20 credits in ba subject under nep
Mandi
16 Sep 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed