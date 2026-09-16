बुलंदशहर: वाहन चोरी के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़, पैर में गोली लगने से घायल

वाहन चोरी की घटनाओं में वांछित आरोपी को पकड़ने गई थाना सिकंदराबाद पुलिस और स्वाट टीम की बुधवार देर रात मुठभेड़ हो गई। पुलिस के अनुसार, घेराबंदी के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया।

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पुलिस के मुताबिक, 15 सितंबर की रात थाना सिकंदराबाद पुलिस और स्वाट टीम निजामपुर जाने वाले रास्ते पर बंबे के पास संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध कार आती दिखाई दी। पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया तो चालक कार को तेज गति से भगाने लगा। टीम ने पीछा किया तो ग्राम शेरपुर से आगे श्मशान की ओर जाने वाले रास्ते पर कार फंस गई।पुलिस का कहना है कि कार सवार ने खुद को घिरा देखकर जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लग गई। घायल आरोपी की पहचान रंजीत पुत्र जसवंत सिंह निवासी दुर्गा बिल्डर, चेतन मार्केट, श्याम कॉलोनी, मोनू डेयरी का मकान, थाना पल्ला, फरीदाबाद (हरियाणा) के रूप में हुई है।पुलिस के अनुसार, रंजीत ने 24 जुलाई को सिकंदराबाद क्षेत्र में दो ट्रकों से एसीएम चोरी किए थे। इस मामले में थाना सिकंदराबाद में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। तभी से पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी। आरोपी के कब्जे से दोनों ट्रकों से चोरी किए गए एसीएम भी बरामद किए गए हैं।पुलिस ने आरोपी के पास से .315 बोर का तमंचा, एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। इसके अलावा वारदात में प्रयुक्त बताई जा रही कार भी बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ विभिन्न जनपदों के थानों में आर्म्स एक्ट, चोरी और टप्पेबाजी समेत अन्य मामलों में मुकदमे दर्ज हैं।