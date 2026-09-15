अलाउद्दीन बने अखिलेश: सनातन भवन में हुआ शुद्धीकरण, हिंदू धर्म अपनाने के पीछे बताई ये वजह; देखें वीडियो

अलाउद्दीन ने किया था हिंदू रक्षा दल से संपर्क

उन्होंने कहा कि सनातन में उन्हें सम्मान और स्नेह मिला है। वह लोगों को सनातन धर्म की अच्छाइयों और दर्शन के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि किसी को जबरन धर्म में नहीं लाया जा सकता। अलाउद्दीन स्वयं संगठन के संपर्क में आए थे और उन्होंने सनातन धर्म अपनाने की इच्छा जताई थी। इसके बाद सनातन भवन में धार्मिक अनुष्ठान कराया गया।