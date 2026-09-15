15वीं मंजिल से गिरी 16 साल की लड़की: गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा, सोसाइटी के फ्लैट नंबर 1576 में रहती थी शनाया

फ्लैट नंबर 1576 में रहती थी शनाया

घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस स्टाफ ने जानकारी जुटाई तो मृतका की पहचान शनाया विष्ट पुत्री देवेंद्र सिंह के रूप में हुई। वह फ्लैट नंबर 1576, टावर आई, गौर सिद्धार्थम सोसाइटी की निवासी थी और उसकी उम्र लगभग 16 वर्ष थी। पुलिस ने तुरंत लड़की को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।