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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   16-year-old girl dies after falling from 15th floor at Gaur Siddhartham Society ghaziabad

15वीं मंजिल से गिरी 16 साल की लड़की: गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा, सोसाइटी के फ्लैट नंबर 1576 में रहती थी शनाया

Tue, 15 Sep 2026 08:50 PM IST
विकास कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, गाजियाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, गाजियाबाद Published by: विकास कुमार Updated Tue, 15 Sep 2026 08:50 PM IST
सार

घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस स्टाफ ने जानकारी जुटाई तो मृतका की पहचान शनाया विष्ट पुत्री देवेंद्र सिंह के रूप में हुई। वह फ्लैट नंबर 1576, टावर आई, गौर सिद्धार्थम सोसाइटी की निवासी थी और उसकी उम्र लगभग 16 वर्ष थी। 

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16-year-old girl dies after falling from 15th floor at Gaur Siddhartham Society ghaziabad
15वीं मंजिल से गिरी 16 साल की शनाया - फोटो : अमर उजाला/AI

विस्तार
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गाजियाबाद के थाना विजयनगर कमिश्नरेट में 15 सितंबर को शाम लगभग 6:30 बजे एक दुखद घटना हुई। गौर सिद्धार्थम सोसाइटी के आई टावर की 15वीं मंजिल से एक लड़की के गिरने की सूचना डायल 112 के माध्यम से शाम लगभग 7:00 बजे प्राप्त हुई।

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फ्लैट नंबर 1576 में रहती थी शनाया
घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस स्टाफ ने जानकारी जुटाई तो मृतका की पहचान शनाया विष्ट पुत्री देवेंद्र सिंह के रूप में हुई। वह फ्लैट नंबर 1576, टावर आई, गौर सिद्धार्थम सोसाइटी की निवासी थी और उसकी उम्र लगभग 16 वर्ष थी। पुलिस ने तुरंत लड़की को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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