नामी मिठाई विक्रेताओं के कारखानों में कॉकरोच, गंदगी में तैयार हो रही थीं मिठाइयां

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दिवाली नजदीक आते ही मिठाइयों की मांग बढ़ने लगी है। साथ ही लोगों की सेहत से खिलवाड़ के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। शहर के दो नामी मिठाई विक्रेताओं शुभमन स्वीट्स और बीकाराम चांदमल के कारखानों में गंदगी के बीच मिठाइयां तैयार की जा रही थीं। एडीएम सिटी विकास कश्यप ने बताया कि दोनों जगह मिठाई तैयार करने और रखने की स्थिति बेहद खराब मिली। खाद्य सुरक्षा विभाग ने दोनों कारखानों से 10 नमूने लेकर उनके लाइसेंस निलंबित करने की संस्तुति की है।

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