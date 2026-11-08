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गाजियाबाद: बड़का आरिफपुर में अज्ञात वाहन ने तीन राहगीरों को रौंदा, अधेड़ की मौत; हादसे में दो अन्य घायल

Sun, 08 Nov 2026 08:27 PM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, मसूरी/गाजियाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, मसूरी/गाजियाबाद Published by: Sharukh Khan Updated Sun, 08 Nov 2026 08:27 PM IST
सार

गाजियाबाद के बड़का आरिफपुर में अज्ञात वाहन ने तीन राहगीरों को रौंद दिया। हादसे में एक अधेड़ की मौत हो गई। जबकि दो अन्य घायल हो गए। घायलों में एक की हालत गंभीर है। टक्कर मारकर चालक फरार हो गया। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।

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Unidentified vehicle runs over three pedestrians in Badka Arifpur in Ghaziabad
सड़क हादसा। - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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गाजियाबाद के मसूरी थाना इलाके के बड़का आरिफपुर में रविवार दोपहर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने पैदल जा रहे तीन लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में 50 वर्षीय करन सिंह की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। इनमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर फरार चालक और वाहन की पहचान करने में जुटी है।
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पुलिस के मुताबिक, रविवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे करन सिंह (50) पुत्र ज्ञानचंद, रवि कुमार (35) पुत्र राजेश और बालकीशन (36) पुत्र नानक निवासी बड़का आरिफपुर मिस्बापुर से गांव की ओर पैदल जा रहे थे। इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन ने तीनों को जोरदार टक्कर मार दी। 
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हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डासना पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने करन सिंह को मृत घोषित कर दिया। रवि कुमार की हालत गंभीर होने पर उन्हें मुरादनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेफर कर दिया गया, जबकि बालकीशन को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। 

 
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करन सिंह राजमिस्त्री का काम करते थे। एसीपी मसूरी सुनील कुमार भारद्वाज ने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। पीड़ित पक्ष की ओर से अभी लिखित शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने और जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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