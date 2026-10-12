{"_id":"6accd26d938f6cd84e099a15","slug":"video-ghaziabad-transformer-on-shahzadpur-road-suddenly-catches-fire-2026-10-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"गाजियाबाद: शहजादपुर रोड पर रखे ट्रांसफॉर्मर में अचानक लगी आग, दमकल विभाग का इंतजार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मुरादनगर चुंगी नंबर 3 पाइप लाइन रोड शहजादपुर मोड पर रखे ट्रांसफॉर्म में भयंकर आग लग गई। आधे घंटे से ऊपर हो गया। बिजली विभाग से कोई अधिकारी व कर्मचारी व फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने नहीं पहुंची। सूचना भेजे जाने पर अभी तक ट्रांसफॉर्म में आग लगी हुई है ।यदि जल्दी आग पर काबू नहीं पाया गया तो फट भी सकता है। जिससे जान माल का नुकसान हो सकता है।

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