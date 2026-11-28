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गाजियाबाद। गृहकर में बेतहाशा वृद्धि से जनता और व्यापारियों में आक्रोश है। जिसे लेकर व्यापार मंडल और आरडब्ल्यूए सदस्यों ने प्रधानमंत्री को पत्र भेजा है। जिले में आवासीय एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में बढ़ोतरी को तत्काल वापस लेने की मांग की गई है।व्यापार मंडल के सदस्य प्रीतम लाल ने बताया कि इस वृद्धि ने जनता की कमर तोड़ दी है। इससे हर वर्ग के लोग परेशान हैं। सदस्य पीसी गुप्ता ने कहा कि फ्रीहोल्ड क्षेत्र में जिन फैक्ट्रियों का गृहकर पहले लगभग 2 से 2.5 लाख रुपये आता था, अब उनके बिल 5 से 10 लाख रुपये तक भेजे जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों से शिकायत करने पर समाधान के बजाय रिश्वत मांगने जैसी बातें सामने आ रही हैं, जो गंभीर भ्रष्टाचार का संकेत हैं। उन्होंने कहा कि जिले में पांच विधायक, दो एमएलसी, एक सांसद, एक राज्य मंत्री और एक कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद जनता की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। नगर निगम बोर्ड में बढ़ा हुआ गृहकर वापस लेने का निर्णय होने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महापौर की ओर से पुरानी दरों पर गृहकर जमा कराने के आश्वासन के बावजूद आज तक राहत नहीं मिली है। सदस्य मुकेश मनोहर अग्रवाल ने कहा कि पिछले दो वर्षों से आरडब्ल्यूए और व्यापार मंडल लगातार इस अन्यायपूर्ण वृद्धि का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को इसका राजनीतिक खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि सोसायटियों के प्रवेश द्वारों पर भाजपा जनप्रतिनिधियों के प्रवेश निषेध संबंधी बोर्ड लगाने पर भी विचार किया जा रहा है।