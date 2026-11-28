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गाजियाबाद। नगर निगम की सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराने के लिए महापौर सुनीता दयाल ने शुक्रवार को सिद्धार्थ विहार के पुश्ता पार अर्थला गांव के डूब क्षेत्र में कार्रवाई की। निगम की करीब छह हजार वर्गमीटर भूमि पर अवैध मकान बनाए जाने की सूचना पर महापौर संपत्ति विभाग और तहसील की टीम के साथ मौके पर पहुंचीं और जमीन की पैमाइश कराई। अवैध रूप से रह रहे लोगों को जल्द मकान खाली करने की चेतावनी दी गई।महापौर सुनीता दयाल ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि अर्थला डूब क्षेत्र में नगर निगम की भूमि पर भूमाफियाओं ने प्लॉटिंग कर अवैध निर्माण करा दिए हैं। इस पर उन्होंने तत्काल संपत्ति प्रभारी और तहसील प्रशासन से वार्ता कर लेखपाल व राजस्व टीम को मौके पर बुलाया।टीम ने खसरा संख्या 1781, 1782, 1783, 1784, 1785 और 1786 की कुल 5,890 वर्गमीटर भूमि की पैमाइश की, जिस पर कई पक्के और कच्चे मकान बने पाए गए। खास बात यह है कि निगम पूर्व में भी इस भूमि को कब्जामुक्त करा चुका है, लेकिन भूमाफियाओं ने दोबारा कब्जा कर लिया।मौके पर मौजूद मकान मालिकों को बुलाकर महापौर ने स्पष्ट कहा कि यह जमीन नगर निगम की है, लिहाजा इसे तत्काल खाली कर दें। उन्होंने लोगों से कहा कि जिन भूमाफियाओं ने उन्हें यह सरकारी जमीन बेची है, उनके खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराएं। निगम भूमाफियाओं को चिह्नित कर मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी में है।