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मोदीनगर। तहसील मुख्यालय की जर्जर सड़कें व गंदगी और क्षतिग्रस्त शौचालय के विरोध में तहसील मुख्यालय पर तीन दिन से चल रहा अधिवक्ताओं का अनिश्चितकालीन धरना शुक्रवार को उपजिलाधिकारी के आश्वासन पर स्थगित हो गया। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर मांगें शीघ्र पूरी नहीं हुई तो वह दोबारा आंदोलन करेंगे।बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव संजीव चिकारा के नेतृत्व में कई अधिवक्ता बीते बुधवार से तहसील परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे। संजीव चिकारा ने बताया कि वर्षों से तहसील मुख्यालय की सड़कें जर्जर अवस्था में है। बरसात में यहां जलभराव हो जाता है। इसके अलावा तहसील परिसर में शौचालय क्षतिग्रस्त है और जगह-जगह गंदगी पसरी रहती है। तहसील प्रशासन से कई बार समाधान की मांग की मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। समाधान नहीं होने पर उन्हें आंदोलन शुरू करना पड़ा। उपजिलाधिकारी कोमल पंवार और नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी अभिषेक कुमार शुक्रवार दोपहर अधिवक्ताओं के बीच पहुंचे और उनसे वार्ता की। उपजिलाधिकारी ने सप्ताहभर में शौचालय ठीक कराने और एक माह के अंदर सड़क निर्माण कार्य शुरू कराने का आश्वासन दिया। उपजिलाधिकारी के आश्वासन के बाद अधिवक्ताओं ने धरना स्थगित कर दिया। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष उत्तम त्यागी, पुनीत चौधरी, अनिल चौधरी,परमवीर राठी,आशीष कुमार,सुरेंद्र कुमार और आकाश आदि मौजूद थे।