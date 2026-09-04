महामाया स्टेडियम में करोड़ों खर्च के बाद भी खिलाड़ी परेशान, अभ्यास को बेहतर व्यवस्था नहीं

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महामाया स्पोर्ट्स स्टेडियम के जीर्णोद्धार और निर्माण कार्य पर करीब 16 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं और निर्माण कार्य भी पूरा हो गया है। इसके बावजूद जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों की समस्याएं खत्म नहीं हुई हैं। अगले महीने से एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं शुरू होनी हैं, लेकिन खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए अब तक पर्याप्त और बेहतर व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं।

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