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गाजियाबाद: साबिर 315 गैंग ने नाबालिग और परिजनों पर किया जानलेवा हमला, घटना सीसीटीवी में कैद

अनुज कुमार

Updated Thu, 10 Sep 2026 01:14 PM IST Updated Thu, 10 Sep 2026 01:14 PM IST







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मुरादनगर सहबिस्वा में बुधवार रात एक अपने आपको साबिर 315 गैंग बताने वाले कुछ लोगों ने सहबिस्वा के नाबालिग लड़के व उसके परिजनो पर जानलेवा हमला किया। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। ... और पढ़ें

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