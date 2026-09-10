दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा: कैंटर से टकराई तेज रफ्तार कार, दो भाइयों की दर्दनाक मौत; दोस्त घायल

हादसे के शिकार लोगों की जानकारी

अस्पताल में चिकित्सकों ने आगे की सीट पर बैठे दो युवकों को मृत घोषित कर दिया, जबकि पिछली सीट पर बैठा युवक गंभीर रूप से घायल है।

मृतक (चालक): सचिन कुमार (34) पुत्र धर्मवीर सिंह। मूल निवासी सिकंदरपुर ककोड़ी, बाबूगढ़ (हापुड़)।



मृतक: अनुज (32) पुत्र बचन सिंह। मूल निवासी ग्राम भरना, सिम्भावली (हापुड़)। फिलहाल दोनों राणा जी एन्क्लेव, नजफगढ़ (दिल्ली) में रहते थे। सचिन और अनुज दोनों मामा-फूफी के भाई थे।



घायल: योगेन्द्र (30) पुत्र पुणे सिंह। निवासी: गुलिसुलतानपुर, सूरजपुर (गौतम बुद्ध नगर)।



हादसे की सूचना मिलने के बाद घायल योगेन्द्र के भाई सुशील अस्पताल पहुंचे और बेहतर इलाज के लिए उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है।