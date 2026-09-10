फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Loni police arrested two accused burglars following encounter

गाजियाबाद में दो नकबजन पकड़े: दोबारा वारदात से पहले पुलिस-बदमाश में मुठभेड़; तमंचे-जेवर और नगदी बरामद

Thu, 10 Sep 2026 09:49 AM IST
अनुज कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, लोनी
संवाद न्यूज एजेंसी, लोनी Published by: अनुज कुमार Updated Thu, 10 Sep 2026 09:49 AM IST
सार

गाजियाबाद के अंकुर विहार थाना पुलिस ने मुठभेड़ में दो नकबजन आरोपियों को गिरफ्तार किया। देखते ही दोनों संदिग्धों ने पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग कर दी थी।

विज्ञापन
Loni police arrested two accused burglars following encounter
गाजियाबाद में मुठभेड़: - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

अंकुर विहार थाना पुलिस ने बुधवार को मुठभेड़ के दौरान नकबजनी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी। आरोपियों के कब्जे से चोरी के 4,700 रुपये, सोने-चांदी के जेवर, चोरी करने के उपकरण, दो तमंचे 315 बोर, दो जिंदा और दो खोखा कारतूस बरामद हुए हैं।

विज्ञापन


एसीपी अंकुर विहार अमरदीप मौर्य ने बताया कि सात सितंबर को सुंदर विहार सहदुल्लाबाद में घर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात हुई थी। बुधवार को मुखबिर से सूचना मिली कि घटना में शामिल आरोपी दोबारा वारदात करने की फिराक में हैं। इसके बाद पुलिस ने क्षेत्र में चेकिंग शुरू कर दी। रामलीला मैदान-गढ़ी कटैया मार्ग पर पुलिस टीम वाहनों की जांच कर रही थी। 
विज्ञापन


इसी दौरान पैशन प्रो बाइक पर सवार दो संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस का दावा है कि दोनों ने टीम पर जानलेवा फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी। घायल आरोपियों की पहचान आकिब (29) निवासी मडौरा गांव, सोनीपत, हरियाणा और मूल निवासी लिसाड़ी गेट, मेरठ तथा ध्यान सिंह (30) निवासी मधूपुर, भरतना, मैनपुरी के रूप में हुई। 
विज्ञापन
विज्ञापन


दोनों को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। पूछताछ में दो अन्य आरोपियों के नाम भी सामने आए हैं। पुलिस उनकी तलाश में दबिश दे रही है। आकिब के खिलाफ नकबजनी और दिल्ली में लूट का मामला दर्ज है। वहीं ध्यान सिंह पर नकबजनी, हत्या के प्रयास, एनडीपीएस और पोक्सो एक्ट के मुकदमे दर्ज हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed