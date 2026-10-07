गाजियाबाद में 93 पेटी अवैध शराब के साथ पिता-पुत्र गिरफ्तार, अपने इलाके में दोनों करते थे सप्लाई,

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गाजियाबाद में आबकारी विभाग की टीम ने बुधवार को अवैध शराब की बिक्री और तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से स्कूटी पर रखी रॉयल स्टैग ब्रांड की चार पेटी शराब बरामद हुई। पूछताछ के बाद उनकी निशानदेही पर जलालपुर गांव में छापा मारकर 93 पेटी शराब और बरामद की गई। कुल 97 पेटी अवैध शराब जब्त की गई है।

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