सामुदायिक केंद्र विस्फोट मामला: रोटी बनाते हुए रंगीन कागज ने पकड़ी थी आग, अनिल 30 साल से बनाते थे पुतला

अनिल 30 साल से बनाते थे पुतला

हापुड़ के पिलखुवा निवासी अनिल के भाई कपिल ने बताया कि रावण का पुतला बनाने का काम उनका पुश्तैनी है। अनिल पहले दादा और फिर पिता जगदीश के साथ पुतला बनाने का काम 30 साल से करते हुए आ रहे थे। पिछले 10 साल से तो वह गाजियाबाद के लाजपत नगर रामलीला समिति के लिए हर साल वह रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाते रह हैं। सोमवार तक तीन दिनों में कारीगरों ने केवल रावण का ही हाथ और पेट ही बन पाया था। बाकी दोनों पुतले बाद में बनाए जाने थे। कपिल ने बताया कि अनिल की पत्नी सीमा एक हादसे के बाद दिव्यांग हो गईं, उनके एक हाथ में केवल एक ही अंगुली है। वहीं, पांच बेटे हैं, उनमें ऋषभ (29), रजत उर्फ रानू (25), लक्की (21), निखिल उर्फ पंकज (19) और लव (7) हैं। दोनों बेटों को पिता की मौत की जानकारी नहीं है। वहीं, शाम करीब चार बजे अनिल का शव मोहल्ले में पहुंचा तो कोहराम मच गया। देर शाम पिलखुवा में उनका अंतिम संस्कार किया गया। परिजनों का कहना है कि वह केवल पुतला बनाने का काम करते हैं, लेकिन बारूद के बारे में जानकारी नहीं है कि उनके कमरे में कैसे आया।