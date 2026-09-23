{"_id":"6ab3efc641e9a417da024b2d","slug":"video-dispute-and-traffic-jam-following-a-bus-car-collision-on-rakesh-marg-2026-09-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"गाजियाबाद में बीच सड़क बवाल: राकेश मार्ग पर बस-कार में टक्कर, दोनों चालकों में बहस; लग गया ट्रैफिक जाम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गाजियाबाद में बीच सड़क बवाल: राकेश मार्ग पर बस-कार में टक्कर, दोनों चालकों में बहस; लग गया ट्रैफिक जाम

अनुज कुमार

Updated Wed, 23 Sep 2026 08:57 PM IST Updated Wed, 23 Sep 2026 08:57 PM IST







Link Copied



गाजियाबाद में नेहरू नगर के राकेश मार्ग पर एक नगर निगम की इलेक्टिक सिटी बस ने कार को टक्कर मार दी, जिससे उसका शीशा टूट गया। इस घटना के बाद दोनों चालकों के बीच विवाद हो गया, जिसके कारण मार्ग पर ट्रैफिक जाम लग गया। ... और पढ़ें

विज्ञापन