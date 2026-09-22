गाजियाबाद फायरिंग मामला: प्लॉट के कब्जे को लेकर चलाई थी गोली, पिता-पुत्र समेत तीन पकड़े; आर्म्स एक्ट भी लगा

बॉर्डर थाना क्षेत्र में विवादित प्लॉट पर कब्जे को लेकर हुए विवाद में पथराव और गोली चलाने के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल लाइसेंसी रिवाल्वर, नौ खोखे और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने दर्ज रिपोर्ट में आर्म्स एक्ट क्ट की धाराएं भी बढ़ाई हैं। दूसरे पक्ष पर गोली चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। देर रात पुलिस में मामले में रिपोर्ट दर्ज की थी।

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