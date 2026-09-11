{"_id":"6aa387b2c7c73269f80e9442","slug":"video-daughter-points-pistol-at-father-in-ghaziabad-incident-captured-on-cctv-2026-09-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"गाजियाबाद में बेटी का हाईवोल्टेज ड्रामा, पिता-भाभी पर तानी पिस्टल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गाजियाबाद में बेटी का हाईवोल्टेज ड्रामा, पिता-भाभी पर तानी पिस्टल

Vijay Singh Pundir

Updated Fri, 11 Sep 2026 10:16 AM IST Updated Fri, 11 Sep 2026 10:16 AM IST







Link Copied



साहिबाबाद में कार लोन के वेरिफिकेशन से इनकार करने पर एक बेटी ने अपने ही पिता और भाभी पर पिस्टल तान दी।

विज्ञापन