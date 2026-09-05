{"_id":"6a9c393b0f349a8aff0305a7","slug":"video-altercation-between-advocates-and-the-muradnagar-executive-officer-video-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"समाधान दिवस में हंगामा: वकीलों और ईओ मुरादनगर के बीच तीखी नोकझोंक, अधिवक्ताओं ने लगाया बदसलूकी का आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
समाधान दिवस में हंगामा: वकीलों और ईओ मुरादनगर के बीच तीखी नोकझोंक, अधिवक्ताओं ने लगाया बदसलूकी का आरोप
शनिवार को तहसील मुख्यालय पर आयोजित समाधान दिवस में पहुंचे अधिवक्ताओं ने ईओ मुरादनगर पर बदसलूकी का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। अधिवक्ताओं और ईओ में जमकर नोकझोंक हुई। बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष उत्तम त्यागी ने बताया कि वह अधिवक्ताओं के साथ समाधान दिवस में गए थे। उन्होंने मुरादनगर स्थित एक कॉलोनी में जल निकासी की मांग को लेकर ईओ मुरादनगर डॉ.शैलेन्द्र सिंह को पत्र दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ईओ ने उनके साथ बदसलूकी की। इससे अधिवक्ता आक्रोशित हो गए और ईओ को खरी खोटी सुनाने लगे। ईओं के जबाव देते ही मामला और बढ़ गया। लगभग दस मिनट तक दोनों पक्षों में नोकझोंक होती रही। मौके पर मौजूद उपजिलाधिकारी कोमल पंवार ने दोनों पक्षों को समझाकर किसी तरह मामला शांत कराया। अधिवक्ताओं ने चेतावानी दी कि अगर ईओ के व्यवहार में सुधार नहीं हुआ तो वह आंदोलन करेंगे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।