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बारिश ने रोकी रफ्तार: गाजियाबाद में सड़कें डूबीं, एक अंडरपास जलमग्न; लालकुआं पर दिखी गाड़ियों की लंबी कतार

गाजियाबाद ब्यूरो

Updated Sat, 05 Sep 2026 03:59 PM IST Updated Sat, 05 Sep 2026 03:59 PM IST







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गाजियाबाद में शनिवार को बारिश के बाद लाल कुआं से गाजियाबाद की ओर आने वाले मुख्य मार्ग पर जलभराव हो गया। इसके कारण मुख्य मार्ग पर जाम लग गया, जिससे वाहनों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ बम्हेटा गांव से बुलंदशहर औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ने वाले अंडर पास में पानी भर गया। ... और पढ़ें

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