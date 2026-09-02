नौवीं मंजिल से कूदा इंटीरियर डिजाइनर: गाजियाबाद के तनुश्री अपार्टमेंट में हादसा, वारदात के पीछे आ रही ये वजह

यूपी के गाजियाबाद स्थित कविनगर के औद्योगिक क्षेत्र स्थित अंसल तनुश्री अपार्टमेंट की नौवीं मंजिल से गिरकर 34 वर्षीय इंटीरियर डिजाइनर की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, परिजनों का कहना है कि युवक ने आत्महत्या की है। युवक के घरेलू कलह के बाद डिप्रेशन में होने की बात सामने आ रही है। हालांकि, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।

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