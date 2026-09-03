गाजियाबाद में हादसा: बिजली के ट्रांसफार्मर में घुसा शख्स, करंट लगने से हुई मौत; इलाके में मच गया हड़कंप

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गाजियाबाद में आज एक दर्दनाक हादसा सामने आया। जहां शास्त्री नगर में एक बालाजी मोटरसाइकिल की दुकान के सामने लगे ट्रांसफार्मर में एक व्यक्ति घुस गया। ट्रांसफार्मर के अंदर बिजली का करंट लगने से उसकी मौत हो गई।