गाजियाबाद में हादसा: बिजली के ट्रांसफार्मर में घुसा शख्स, करंट लगने से हुई मौत; इलाके में मच गया हड़कंप
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: अनुज कुमार Updated Thu, 03 Sep 2026 12:24 PM IST
सार
गाजियाबाद के शास्त्री नगर में एक दर्दनाक हादसा हुआ। जहां एक दुकान के सामने लगे ट्रांसफार्मर में घुसने से एक व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई।
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विस्तार
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गाजियाबाद में आज एक दर्दनाक हादसा सामने आया। जहां शास्त्री नगर में एक बालाजी मोटरसाइकिल की दुकान के सामने लगे ट्रांसफार्मर में एक व्यक्ति घुस गया। ट्रांसफार्मर के अंदर बिजली का करंट लगने से उसकी मौत हो गई।
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