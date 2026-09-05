बेकाबू हुई रोडवेज: एनएच-9 पर स्कूटी सवार को मारी तेज टक्कर, अस्पताल में हालत गंभीर; फरार चालक पर केस दर्ज

मसूरी क्षेत्रांतर्गत एनएच नौ पर एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां तेज रफ्तार और लापरवाही से दौड़ाई जा रही एक रोडवेज बस ने स्कूटी सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में युवक गम्भीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम सिखैड़ा थाना पिलखुवा हापुड़ निवासी निसार (25) पुत्र आकिल, 3 सितम्बर की रात करीब 11 बजे बम्हैटा से काम करके स्कूटी द्वारा घर लौट रहा था, जैसे ही वह एनएच नौ पर होटल रेड वेलवेट के पास पहुंचा तभी लापरवाही और उतावलेपन से वाहन चला रहे रोडवेज बस के चालक ने उसकी स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि निसार सड़क पर गिरकर गम्भीर रूप से घायल हो गया।घटना के बाद बस चालक मौके से बस लेकर फरार हो गया। वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरन्त घायल निसार को इलाज के लिए मणिपाल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है। घायल के भाई आदिल पुत्र आकिल ने 4 सितम्बर को थाना मसूरी में शिकायत देकर आरोपी रोडवेज बस चालक के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने मामले की शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।एसीपी मसूरी सुनील कुमार ने बताया कि घायल के बड़े भाई आदिल की दी शिकायत के आधार पर रोडवेज बस के चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज चेक की जा रही है, जल्द ही रोडवेज चालक को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की जायेगी।