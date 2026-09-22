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साहिबाबाद में तीन साल से जर्जर है सरकारी स्कूल का रास्ता, छात्राओं ने ठीक कराने की मांग

विकास कुमार

Updated Tue, 22 Sep 2026 11:17 PM IST Updated Tue, 22 Sep 2026 11:17 PM IST







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भोपुरा गांव में वार्ड-29 और वार्ड-20 के बीच स्थित सरकारी स्कूल तक जाने वाला रास्ता करीब तीन वर्षों से जर्जर है। छात्राओं ने पानी से निकालकर अधिकारियों से मांग की है। इससे रोजाना स्कूल आने-जाने वाले छात्र-छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के दौरान रास्ते की स्थिति और खराब हो जाती है। ... और पढ़ें

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