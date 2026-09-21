यूपी के मुरादनगर स्थित रावली मार्ग पर जीतपुर कॉलोनी में सड़क हादसे में महिला की मौत के बाद शव सड़क पर रखकर जाम लगाने और प्रदर्शन करने के मामले में पुलिस ने 50 अज्ञात महिला-पुरुषों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि मौके की वीडियो और फोटोग्राफी कराई गई है। इनके आधार पर जाम लगाने वालों की पहचान की जाएगी।
वीडियो: महिला का शव सड़क पर रखकर लगाया जाम और की नारेबाजी, पुलिस ने वीडियो-फोटो जुटाए; 50 अज्ञात पर किया केस
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादनगर Published by: विकास कुमार Updated Mon, 21 Sep 2026 06:36 PM IST
सार
श्री हंस कॉलोनी जीतपुर निवासी शालिनी (35) पत्नी कपिल कुमार की शनिवार रात रावली मार्ग पर पिकअप वाहन की टक्कर से मौत हो गई थी। रविवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे कुछ अज्ञात लोगों ने मृतका के परिजनों को बहला फुसलाकर महिला का शव लेकर जीतपुर के सामने पहुंच थे, इसके बाद शव सड़क पर रख कर जाम लगा प्रदर्शन शुरू कर दिया।
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