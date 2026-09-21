वीडियो: महिला का शव सड़क पर रखकर लगाया जाम और की नारेबाजी, पुलिस ने वीडियो-फोटो जुटाए; 50 अज्ञात पर किया केस

1 of 4 शालिनी का शव रखकर परिवार वालों ने किया हंगामा - फोटो : अमर उजाला







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यूपी के मुरादनगर स्थित रावली मार्ग पर जीतपुर कॉलोनी में सड़क हादसे में महिला की मौत के बाद शव सड़क पर रखकर जाम लगाने और प्रदर्शन करने के मामले में पुलिस ने 50 अज्ञात महिला-पुरुषों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि मौके की वीडियो और फोटोग्राफी कराई गई है। इनके आधार पर जाम लगाने वालों की पहचान की जाएगी।





2 of 4 सड़क पर रखा शालिनी का शव - फोटो : अमर उजाला

3.30 बजे शुरू हुआ हंगामा

एसीपी सुनील कुमार भारद्वाज ने बताया कि श्री हंस कॉलोनी जीतपुर निवासी शालिनी (35) पत्नी कपिल कुमार की शनिवार रात रावली मार्ग पर पिकअप वाहन की टक्कर से मौत हो गई थी। रविवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे कुछ अज्ञात लोगों ने मृतका के परिजनों को बहला फुसलाकर महिला का शव लेकर जीतपुर के सामने पहुंच थे, इसके बाद शव सड़क पर रख कर जाम लगा प्रदर्शन शुरू कर दिया।

3 of 4 लोगों ने लगाया जाम - फोटो : अमर उजाला

जाम में फंसी एम्बुलेंस तक

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटने और यातायात सुचारु करने के लिए काफी समझाया गया, लेकिन वे अपनी मांगों पर अड़े रहे। इस दौरान शासन-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। जाम के कारण रावली मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। पुलिस के मुताबिक कई एंबुलेंस भी जाम में फंस गईं, जिससे उनमें मौजूद मरीजों को अस्पताल पहुंचने में देरी हुई। स्थिति संभालने के लिए आसपास के थानों से भी पुलिस बल बुलाना पड़ा।

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4 of 4 शालिनी के परिजन - फोटो : अमर उजाला