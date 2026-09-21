गाजियाबाद: संपत्ति विवाद में दो पक्षों में कई राउंड गोलियां चलीं, एक के पैर में गोली लगी, जानिए क्या था विवाद
लोनी के शिव वाटिका कॉलोनी के पास संपत्ति विवाद पर दो पक्षों में 10 से अधिक राउंड गोलियां चलीं। संदीप उर्फ संजय के पैर में गोली लगी, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस जांच कर रही है, आरोपी फरार हैं।
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गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के नहर रोड स्थित शिव वाटिका कॉलोनी के पास संपत्ति विवाद पर दो पक्षों में जमकर गोलियां चलीं। करीब 10 से अधिक राउंड गोली चलने की आवाज लोगों को सुनाई दी। इस घटना में एक युवक के पैर में गोली लगी है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस घटना के पीछे के कारण का पता करने की कोशिश कर रही है।
एसीपी अंकुर विहार अमरदीप मौर्य ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि शिव वाटिका कॉलोनी के पास दो पक्षों में झगड़ा हो रहा है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के आने से पहले ही आरोपी फरार हो गए। आसपास के लोगों से पूछताछ में पता चला कि करीब 400 गज के प्लाट को लेकर दो पक्षों में विवाद हो रहा है। संदीप उर्फ संजय पुत्र कृष्ण पाल निवासी बेहटा हाजीपुर के पैर में गोली लगी है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसीपी ने बताया कि मामले में कोई तहरीर नहीं आई है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।