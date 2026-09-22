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मसूरी में सुनार की दुकान पर नकली कुंडल बदलने वाला ठग रंगे हाथों दबोचा गया

विकास कुमार

Updated Tue, 22 Sep 2026 11:18 PM IST Updated Tue, 22 Sep 2026 11:18 PM IST







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मसूरी क्षेत्र में एक ज्वेलर्स की दुकान पर कुंडल बदलने लेने आया एक शातिर ठग को दुकान स्वामी और आसपास के लोगों ने रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी युवक असली सोने के कुंडल चोरी कर उनकी जगह नकली कुंडल रखकर भागने की फिराक में था। ... और पढ़ें

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