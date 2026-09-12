{"_id":"6aa57ae50f0afaf9a60d048e","slug":"video-youth-beats-farmer-to-death-with-sticks-in-faridabad-2026-09-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद में युवक ने लाठी-डंडों से पीटकर किसान की हत्या","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद में मंदिर से बुलाकर ले गए थे आरोपी, इलाज के दौरान बीके अस्पताल में तोड़ा दम संवाद न्यूज एजेंसी फरीदाबाद। गांव ताजपुर निवासी 54 साल के किसान की युवक ने साथियों के साथ मिलकर लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी। परिजनों का आरोप है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर पुरानी रंजिश चल रही थी। इस मामले को लेकर पुलिस को शिकायत दे दी गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भी के अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। परिजनों के अनुसार इसी दौरान आरोपी अपने साथियों के साथ बिना नंबर प्लेट लगी स्कॉर्पियो में वहां पहुंचा। आरोप है कि आरोपी मृतक मुकेश को अपने साथ ले गया और कुछ दूरी पर उसके साथ लाठी-डंडों से बेरहमी से मारपीट की। मारपीट में इस्तेमाल की गई लाठी तक टूट गई। गंभीर रूप से घायल मुकेश को स्थानीय लोगों ने दयालपुर स्थित स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया।

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