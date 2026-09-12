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सेक्टर-61 में छह करोड़ की लागत से बनेगा सिटी बस डिपो, इलेक्ट्रिकल कार्य पर खर्च होंगे तीन करोड़

पुष्पेंद्र सिंह

Updated Sat, 12 Sep 2026 03:22 PM IST Updated Sat, 12 Sep 2026 03:22 PM IST







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Faridabad सेक्टर-61में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की और से सिटी बस डिपो का निर्माण कार्य किया जा रहा है। जिसमें करीब छह करोड़ रुपये की लगत आएगी। वहीं बाकी इलेक्ट्रिकल से संबंधित काम के लिए तीन करोड़ रुपये तय किए गए हैं। डिपो में फाउंडेशन का कार्य पूरा हो चुका है। वही अब बसों को खड़ा करने के लिए शर्ट बनाने का कार्य किया जा रहा है। ... और पढ़ें

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