{"_id":"6aa520a3ced31e74af0dbe07","slug":"video-45-year-old-shahid-assaulted-at-om-old-age-home-in-faridabads-sector-10-dispute-arose-over-changing-rooms-2026-09-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद सेक्टर-10 के ओम वृद्ध आश्रम में 45 वर्षीय शाहिद से मारपीट, कमरे बदलने को लेकर हुआ विवाद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद सेक्टर-10 के ओम वृद्ध आश्रम में 45 वर्षीय शाहिद से मारपीट, कमरे बदलने को लेकर हुआ विवाद

पुष्पेंद्र सिंह

Updated Sat, 12 Sep 2026 03:21 PM IST Updated Sat, 12 Sep 2026 03:21 PM IST







Link Copied



फरीदाबाद सेक्टर 10 ओम वृद्ध आश्रम में कुछ लोगों ने एक 45 वर्षीय शाहिद के साथ की मारपीट वृद्ध आश्रम में एक कमरे से दूसरे कमरे में शिफ्ट होने के लिए हुआ झगड़ा जिसमें वहां पर काम कर रहे दो-तीन लोगों ने शाहिद के साथ मारपीट की घायल शाहिद को बीके नागरिक अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया घटनाक्रम की जानकारी देते घायल शहीद। ... और पढ़ें

विज्ञापन