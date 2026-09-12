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राष्ट्रीय वॉविनम प्रतियोगिता में प्रतिका ने जीता स्वर्ण पदक, चार मुकाबले जीतकर हासिल किया पहला स्थान

पुष्पेंद्र सिंह

Updated Sat, 12 Sep 2026 03:21 PM IST Updated Sat, 12 Sep 2026 03:21 PM IST







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जम्मू में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय वॉविनम प्रतियोगिता में प्रतिका ने जीता स्वर्ण पदक प्रतिका ने लगातार चार मुकाबले जीतकर हासिल किया पहला स्थान। केरल, तमिलनाडु और गुजरात के खिलाड़ियों को हराया। ... और पढ़ें

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