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छह साल पुरानी रंजिश में जाहिद से मारपीट, पड़ोसी पर बार-बार हमला करने और जान से मारने की धमकी का आरोप

पुष्पेंद्र सिंह

Updated Sat, 12 Sep 2026 03:22 PM IST Updated Sat, 12 Sep 2026 03:22 PM IST







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फरीदाबाद। सेक्टर - 48 में रहने वाले जाहिद के साथ छह साल पुरानी रंजिश के चलते की गई मारपीट, इससे पहले भी कई बार पड़ोसी चुन्नू ने कई बार जाहिद पर किया हमला अकेले कमाने वाले व्यक्ति को जान से मारने की दी धमकी, जाहिद ने इंसाफ की लगाई गुहार ... और पढ़ें

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